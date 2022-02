Prins Harry har saksøkt utgiverselskapet ANL for injurier.

NTB

Prins Harry har stevnet utgiveren av avisen Daily Mail for injurier, melder Sky News.

Stevningen gjelder Associated Newspapers Limited (ANL). ANL står også bak The Mail On Sunday og MailOnline. Det er ikke kjent hvilke påstander eller hvilken sak det dreier seg om.

En talsperson for prins Harry bekrefter at det er levert et søksmål.