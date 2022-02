HRW frykter at Russland skal bombe sivile mål i Ukraina

Folk venter på å bli evakuert til Russland fra separatistkontrollerte områder i Donetsk i Øst-Ukraina. HRW frykter at en storkrig vil bety at Russland bomber sivile ukrainske mål.

NTB

Human Rights Watch (HRW) viser til Russlands bombing av sivil infrastruktur i Syria, og frykter at den samme strategien kan bli brukt i Ukraina.

Den amerikanske menneskerettsgruppa kaller strategien for en «krigsforbryter-strategi».

HRW-sjef Kenneth Roth mener at Ukraina og Russland kan være på randen av en stor væpnet konflikt, noe han mener er svært bekymringsfullt.

I slutten av 2020 kom organisasjonen med en rapport der det konkluderes med at både det syriske regimet og Russland viste «grusom forakt» for sivile liv mens de forsøkte å gjenerobre Idlib-provinsen og omkringliggende områder nordvest i Syria.

Ifølge Roth kom HRW fram til at sivile institusjoner som sykehus, skoler, markeder og boligblokker ble angrepet med overlegg gang på gang.

I 46 tilfeller var det snakk om direkte angrep på sivil infrastruktur, angrep der det ikke var noen bevis for at opposisjonen hadde våpen, utstyr eller krigere i nærheten av stedene som ble bombet. I disse tilfellene var det åpenbart at strategien gikk ut på å angripe sivile mål, fastslår Roth.

Han anklager Russland for å ha angrepet sivile mål for å gjøre livet til sivilbefolkningen så vanskelig som mulig slik at syriske bakkestyrker lettere kunne rykke inn i områdene.

– Vi er dypt bekymret for at denne krigsforbryterstrategien kan bli brukt på nytt i tilfellet Ukraina hvis en væpnet konflikt bryter ut der, sier han.