NTB

En ukrainsk soldat ble onsdag drept i et granatangrep nær frontlinjen mot russiskstøttede separatister øst i landet, ifølge den ukrainske hæren.

Det er frykt for en større russisk militæraksjon i Ukraina etter at Russland har erklært opprørerkontrollerte regioner øst i landet for selvstendige stater.

Den ukrainske hæren spesifiserer ikke hvor angrepet fant sted. En annen soldat skal ha blitt såret i angrepet.