Ukrainas president krever sikkerhetsgarantier

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever umiddelbart sikkerhetsgarantier fra vestlige land og Russland.

Zelenskyjs kommentar kom samtidig som Russland begynte evakueringen fra ambassaden i Kyiv. Det er frykt for en større russisk militæraksjon i Ukraina etter at Russland har erklært opprørerkontrollerte regioner øst i landet for selvstendige stater.

– Ukraina trenger sikkerhetsgarantier. Klare, spesifikke og umiddelbare, sa Zelenskyj.

– Jeg mener Russland må være blant landene som gir klare sikkerhetsgarantier, sa den ukrainske presidenten. Zelenskyj sa også at han har gitt Russlands president Vladimir Putin flere tilbud i et forsøk på å hindre en opptrapping av konflikten.

– Jeg har mange ganger gitt Russlands president en sjanse til å sette seg ved forhandlingsbordet og snakke. Dette er et spørsmål om dialog, sa Zelenskyj under en pressekonferanse med polske og litauiske ledere.