Kina advarer Taiwan mot Ukraina-sammenligning og anklager USA for å skape panikk

NTB

Kina anklager USA for å skape frykt og panikk i Ukraina-krisen, og advarer Taiwan mot å sammenligne sin egen situasjon med Ukraina.

USA bidrar til å forsterke den spente situasjonen ved å skaffe våpen til Ukraina som svar på russiske troppeforflytninger rundt Ukrainas grenser og frykt for russisk. invasjon, uttalte det kinesiske utenriksdepartementets talskvinne Hua Chunying onsdag.

Kina ønsker multilaterale samtaler for å dempe den økende internasjonale spenningen i Ukraina-situasjonen, fortalte Hua. Hun nevnte ikke forsøk fra Frankrike, USA og andre på å få i stand diplomatisk dialog med Russland.

Forholdet mellom Kina og Russland har styrket seg under Xi Jinpings presidentskap i Beijing.

Kina og Russland har sendt ut en felles uttalelse der de motsetter seg Nato-utvidelse i tidligere sovjetrepublikker, og i uttalelsen støtter de to allierte også Beijings syn om at den selvstyrte øya Taiwan er del av Kina.

Onsdag hevdet Taiwans president Tsai Ing-wen at det foreligger bevis for at russisk aggresjon brukes for å skade taiwansk moral.

Taiwan med Ukraina-sammenligning

Demokratiske Taiwan har fulgt Ukraina-situasjonen tett, ettersom øya er under konstant trussel om kinesisk invasjon. Beijing har uttalt at øya kan bli tatt med makt hvis nødvendig.

«Eksterne krefter» «forsøker å manipulere situasjonen i Ukraina og påvirke det taiwanske samfunnets moral», uttalte Tsai onsdag. Hun oppfordret Taiwans regjering til å være mer på vakt mot det hun kalte «kognitiv krigføring».

Tsais uttalelser om sammenligning mellom Ukraina-krisen og Kinas krav om at Taiwan tilhører Beijing, blir avvist av Kina. Hua sa på den daglige pressekonferansen i kinesisk UD at enhver sammenligning «mangler den mest grunnleggende forståelsen av historikken i Taiwan-saken».

– Uforstandighet

– Taiwan er selvsagt ikke Ukraina. Taiwan har alltid vært en uavhendelig del av Kinas territorium. Dette er ubestridt historisk og juridisk fakta, sa Hua, som kritiserte taiwanske myndigheter for «uforstandighet» ved «å gjøre Ukraina-saken til et brennhett tema».

Tidligere onsdag sa Tsai at «vår regjering fordømmer Russlands brudd på Ukrainas suverenitet, og oppfordrer alle parter til å fortsette å løse stridighetene ved hjelp av fredelige og rasjonelle midler».

Beijing har trappet opp det militære, diplomatiske og økonomiske presset mot Taiwan etter at Tsai kom til makten i 2016, ettersom hun avviser synet om at Taiwan er del av Kina.