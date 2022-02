Partikilder: Macron innleder valgkampen 5. mars

NTB

President Emmanuel Macron håper på gjenvalg i Frankrike og innleder valgkampen 5. mars, opplyser tre kilder i partiet hans, Republikken på vei (LREM).

Macron har hittil holdt seg unna rene valgkampopptredener, men har vært desto flittigere på den internasjonale arena den siste tiden. Det har trolig også vært et ledd i valgkampen, har enkelte påpekt.

Første runde i presidentvalget er 10. april, og meningsmålingene tyder på at Macron vil gå seirende ut. Hvem han får med seg til andre runde, er foreløpig et åpent spørsmål.

Leder

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, utført for Politico , gir Macron 25 prosent av stemmene i første valgomgang, mens ytre-høyre-kandidaten Marine Le Pen fra Nasjonal samling får 17 prosent og partiuavhengige og høyreradikale Eric Zemmour får 15 prosent.

Konservative Valerie Pecresse, som er kandidat for det borgerlige partiet Republikanerne, ligger an til 14 prosent av stemmene, mens den radikale venstrelederen og Macron-kritikeren Jean-Luc Mélenchon får 11 prosent oppslutning.

Dersom høyresiden klarer å enes om en kandidat, ligger Macron dårlig an, men lite tyder foreløpig på dette.

Målingene gir ham et klart forsprang på 56 mot 44 prosent både dersom han møter Le Pen og Pecresse i en andre valgomgang, og et enda klarere forsprang på 63 mot 37 prosent dersom det blir Zemmour.

Anklager

Selv om Macron til nå har avstått fra å drive valgkamp, anklages han av kritikere for å ha misbrukt sin posisjon som president og det franske formannskapet i EU til å gjøre nettopp det.

Både Zemmour og Le Pen har også anklaget ham for å utnytte pandemien for å sikre seg velgernes gunst, og han har også kommet med rause løfter til enkelte landsmenn den siste tiden, blant annet et tidligere gruvesamfunn i Nord-Frankrike.

Republikanernes partileder Christian Jacob har også klaget Macron inn for den nasjonale kommisjonen for valgkampfinansiering.

Strenge regler

Frankrike har svært strenge regler for finansiering av presidentvalgkamper. Kandidatene får ikke lov til å bruke mer enn 170 millioner kroner foran første runde.

De to som når andre runde kan bruke ytterligere 56 millioner kroner, men ikke mer. Kandidater som får mer enn 5 prosent av stemmene, får halvparten av utgiftene refundert etter valget.

Tidligere president Nicolas Sarkozy, som i 2012 tapte for sosialisten Francis Hollande, ble i fjor funnet skyldig i ulovlig valgkampfinansiering og dømt til ett års husarrest, en kjennelse han har anket.