FN-ekspert ber verden sende vaksiner til Nord-Korea

NTB

Verdenssamfunnet bør sende millioner av doser med coronavaksine til Nord-Korea, der coronatiltak forverrer en allerede alvorlig matkrise, mener en FN-ekspert.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter, Tomas Ojea Quintana, kaller tiltakene drakoniske, og viser til at de omfatter stengte grenser og ytterligere begrensninger på fri bevegelse innad i landet. Matkrisen er blitt forverret som følge av dette, mener han.

Verdenssamfunnet bør derfor enes om en strategi for å skaffe til veie 60 millioner vaksiner, som dekker minst to doser for hele befolkningen, uttalte han på en pressekonferanse i Seoul onsdag.

– Vaksiner er nøkkelen til å åpne Nord-Koreas grenser og bringe landet ut av isolasjon, sa han.

Nord-Korea har ennå ikke bekreftet ett eneste tilfelle av coronavirus.