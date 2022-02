Tysk minister sier landet klarer seg uten russisk gass

NTB

Tysklands økonomiminister Robert Habeck sier Tyskland kan få energiforsyningene de trenger uten gass fra Russland dersom det blir nødvendig.

Bakgrunnen for uttalelsen er spenningsnivået i Ukraina. Tirsdag kunngjorde Tyskland at de stanser godkjennelsen av gassrørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen, som ville gjort det mulig for Russland å eksportere gass til Europa uten å gå gjennom Ukraina og Hviterussland.

Habeck fikk spørsmål på radiostasjonen Deutschlandfunk om Europas største økonomi kan klare seg uten naturgassleveranser fra Russland.

– Ja, det kan den, svarte han.

Økonomiministeren vedgår at det vil føre til store, umiddelbare prisøkninger, men mener det ville blitt kompensert av andre energikilder, deriblant økt satsing på fornybar energi.