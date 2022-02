Støre advarer mot hull i EU-samarbeidet

Statsminister Jonas Gahr Støre var onsdag på besøk i Brussel for møte med flere EU-topper. Her tas han imot av EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreket at Norge hører hjemme i det økonomiske økosystemet i EU da han møtte EU-topp Margrethe Vestager i Brussel.

Vestager er EU-kommisjonens visepresident for digitalisering og konkurranse. Onsdag møtte hun statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som er i Brussel for blant annet å diskutere Ukraina-krisen og EUs grønne giv.

Støre kaller møtet med Vestager opplysende og interessant.

– Vi kjenner på at det er et dansk medlem av EU-kommisjonen som har en sterk posisjon. Det er bra for oss. Vestager er tilgjengelig for oss, lytter og forstår måten vi diskuterer på, sier Støre.

Advarsel fra Støre

I møtet med den danske visepresidenten tok Støre blant annet opp det norske EØS-samarbeidet, som han mener fungerer godt. Støre kommer likevel med en advarsel.

– Etter hvert som EU utvikler politikk for hele verdikjeder og hele pakker, blir det mer komplisert når det gjelder hvordan vi innarbeider det i EØS-avtalen.

– Norge er del av det indre marked, men vi må passe på at det ikke oppstår hull der Norge ikke er dekket av de samme rettighetene og pliktene, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre var onsdag på besøk i Brussel for møter med EU-toppene. Her er han utenfor EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont.

EUs økosystem

Statsministeren understreker at Norge hører hjemme i EUs økonomiske økosystem.

– Norge er del av det økosystemet. Derfor jobber vi for at vi skal gjennomføre klimaforpliktelsene med EU, og derfor er EU vår naturlige partner når vi reagerer overfor Russland.

Etter møtet med Vestager skal Støre også møte EU-rådets president Charles Michel, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EU-kommissæren Frans Timmermans.