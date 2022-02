Ukraina kaller inn reservestyrker

NTB

Den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj kaller inn reservestyrker. Tidligere soldater mellom 18 og 60 år kalles inn til maks ett års tjeneste, ifølge Reuters.

Det skjer dagen etter at Zelenskyj gjorde det klart at han fremdeles ønsker å gå diplomatiske veier for å løse krisen. Han understreket imidlertid samtidig at Ukraina ikke kommer til å gi fra seg territorier til Russland.

Det fremste målet er å sikre landets suverenitet og terretorielle integritet, uttalte den ukrainske presidenten, som har ønsket vestlige sanksjoner mot Russland velkommen.

Zelenskyj utelukket tirsdag en full mobilisering.