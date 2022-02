Deutsche Welle går rettens vei i Tyrkia

NTB

Tyrkia stikker kjepper i hjulene for Deutsche Welle og pålegger den tyske kringkasteren å søke lisens for nettjenesten sin i landet.

Tyrkias kringkastingsmyndighet (RTÜK) krever at alle utenlandske medier som har kontorer i landet må søke slik lisens, men Deutsche Welle går nå rettens vei for å få omgjort dette.

– Lokale medier i Tyrkia er alt underlagt omfattende regulering, og nå vil myndighetene også begrense internasjonale mediers rapportering fra landet, sier Deutsche Welles direktør Peter Limbourg.

– Dette åpner for sensur. Vi motsetter oss dette og vil bringe saken inn for tyrkiske domstoler, sier han.

Voice of America rammes også av det nye pålegget og varsler at de også går rettens vei for å få det omgjort.