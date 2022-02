Trump roser Putins taktikk i Ukraina

Donald Trump sier at Vladimir Putins taktikk i Ukraina er «genial», og at krisen aldri ville oppstått om Trump fortsatt var president. Foto: John Raoux / AP / NTB

Donald Trump sier at Russlands president Vladimir Putins taktikk i Ukraina er «genial», og at krisen aldri ville oppstått om han var president.

Mandag anerkjente Russland de to utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som selvstendige stater. Trump ble spurt om situasjonen da han stilte opp i et radioprogram.

– Jeg kom inn i går, og det var en TV-skjerm, og da sa jeg «Dette er genialt», svarte Trump.

– Putin erklærer at en stor del av Ukraina … Putin erklærer det som uavhengig. Å, det er vidunderlig, sa han videre.

Fordømmelse og sanksjoner

President Vladimir Putin varslet også utplassering av «fredsbevarende styrker», og tirsdag ga russiske folkevalgte klarsignal for at russiske styrker kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Det hele skjer etter at russerne i ukevis har mønstret titusenvis av soldater langs grensa til naboen i sørvest.

Aggresjonen er blitt møtt med bred fordømmelse fra Vesten. USA, EU, Storbritannia og Canada innførte alle sanksjoner tirsdag.

Trump sa at Putins taktikk har vært smart, og tok, uten å utdype videre, til orde for at USA kan benytte seg av lignende taktikk langs grensa mot Mexico.

Kritiserer Biden

Ifølge ekspresidenten kunne hele Ukraina-krisen vært unngått om den hadde blitt håndtert på en «ordentlig» måte av etterfølgeren Joe Biden. Trump forsøkte å pleie et tett forhold til Russland og Putin da han var i Det hvite hus, og hyllet blant annet den russiske presidenten som en høyt respektert leder.

– Jeg kjenner Vladimir Putin veldig godt, og han ville aldri ha gjort det han gjør nå under Trump-administrasjonen. Ingen sjans, utbrøt Trump.

Han mener at USAs respons mens Russland har trappet opp tilstedeværelsen i grenseområdene har vært svak.

– Nå som det har begynt, går oljeprisen oppover og oppover. Putin får ikke bare det han alltid har hatt lyst på, men han blir, på grunn av den økte olje- og gassprisen, rikere og rikere, sa Trump.