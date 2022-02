Guterres: Russland må rette seg etter FN-charteret

FN-sjefen António Guterres ber Russland rette seg etter FN-charteret. Han fordømmer Russlands anerkjennelse av to ukrainske regioner som uavhengige stater. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

FN-sjefen António Guterres ber Russland rette seg etter FN-charteret. Han fordømmer Russlands anerkjennelse av to ukrainske regioner som uavhengige stater.

– Prinsippene i FN-charteret er ikke en à la carte meny. Medlemsland har akseptert alle, og de må rette seg etter alle, sier Guterres tirsdag.

Generalsekretæren kaller Russland anerkjennelse av «uavhengighet» for Luhansk og Donetsk for et brudd på Ukrainas territorielle integritet og suverenitet.