Gisselsituasjon i sentrum av Amsterdam

NTB

Det er iverksatt en stor politiaksjon i Amsterdam sentrum mot en bevæpnet mann som har tatt minst en person som gissel i eller ved en Apple-butikk.

Bevæpnet politi var tirsdag kveld samlet utenfor butikken, som ligger ved Leidseplein-plassen, en av byens mest populære områder.

– Det er noen med et våpen i den aktuelle butikken. Politiet er på stedet med mange spesialenheter for å få situasjonen under kontroll, opplyser politiet i Amsterdam på Twitter.

Politiet har sperret av Leidseplein-plassen og bedt beboere og personer som befinner seg i butikker eller kafeer, om å holde seg innendørs.

Mens politiet satte opp sperringer for å holde folk unna butikken, kunne man høre et helikopter sirkle i luften over området.

Politiet har ikke oppgitt hvor mange mennesker som befinner seg i butikken, men ifølge nederlandske medier mottok politiet en melding om et væpnet ran klokka 17.40.

Det angivelige ranet utviklet seg senere til en gisselsituasjon, ifølge nederlandsk rikskringkasting NOS.

Politiet har bedt folk om ikke å publisere bilder eller videoer fra gisselsituasjonen grunnet sikkerheten til menneskene som er berørt og politistyrkene på stedet.

Tidligere viste en video i sosiale medier en væpnet person inne i butikken. Vedkommende ser ut til å holde en annen person fast. Flere øyevitner sier de har hørt skudd inne i Apple-butikken.

Saken oppdateres.