Putin har fått grønt lys til å bruke militærmakt utenfor landets grenser

Russlands president Vladimir Putin, her sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu, har bedt nasjonalforsamlingen om godkjenning til å bruke militærmakt utenfor landets grenser. Foto: AP / NTB

NTB

Den russiske nasjonalforsamlingen har sagt ja til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Vedtaket ble gjort på anmodning fra president Vladimir Putin. Forespørselen kom i form av et brev til Føderasjonsrådet, som er overhuset i nasjonalforsamlingen.

En godkjenning formaliserer en utplassering av russiske styrker øst i Ukraina, dagen etter at Putin anerkjente utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som uavhengige stater.

Det er også frykt for at vedtaket kan åpne for en større russisk militæraksjon mot nabolandet.

– Forhandlingene har stagnert. Den ukrainske ledelsen har valgt voldens og blodsutgytelsenes vei, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov like før vedtaket ble gjort.

Han stilte i full uniform da han talte under et møte i overhuset tirsdag ettermiddag.

Saken oppdateres.