Ukraina: Det hvite hus kaller russiske bevegelser en invasjon

NTB

Det hvite hus begynte tirsdag å omtale russiske troppeforflytninger omkring Ukraina som en invasjon. Ordbruken innebærer en skjerpelse av retorikken.

USAs president Joe Biden har tidligere omtalt en russisk invasjon av Ukraina som en rød linje som vil utløse omfattende sanksjoner mot Russland.

Det er uklart hvorvidt russiske styrker har beveget seg inn i Øst-Ukraina etter at Russlands president Vladimir Putin mandag anerkjente to opprørerkontrollerte ukrainske regioner som selvstendige stater.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa på en pressekonferanse tirsdag at de russiske styrkene ankom Øst-Ukraina mandag. Kort tid etter opplyste imidlertid Støres kontor at det han mente å si var at Putin mandag varslet at de ville sende styrker inn i Øst-Ukraina, ikke at de faktisk alt hadde gjort det.

Flere europeiske ledere har imidlertid antydet at dette har skjedd, skriver AP.

– Ja, vi mener at dette er begynnelsen på en invasjon, Russlands nyeste invasjon av Ukraina, sa Jon Finer, som er sikkerhetsrådgiver for president Joe Biden.