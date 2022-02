Putin avviser at han ønsker å gjenreise det russiske imperiet

Russlands president Vladimir Putin har en drøm om et svunnet imperium, mener FFI-forsker Tor Bukkvoll.

NTB

Dagen etter at president Vladimir Putin varslet at han skulle sende styrker inn i Øst-Ukraina, benekter han for at planen er å gjenreise det russiske imperiet.