Zelenskyj: Det vil ikke bli noen storkrig mot Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under konferansen i Kyiv tirsdag. Les mer Lukk

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener ikke at risikoen for krig er større nå enn tidligere, til tross for Russlands siste handlinger.