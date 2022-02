Tyskland stanser godkjenning av gassrørledning til Russland

NTB

Etter Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina har Tyskland stanset godkjenningen av det omstridte gassrøret Nord Stream 2.

Tirsdag sa statsminister Olaf Scholz at myndighetenes vurdering av prosjektet legges på is. En viktig analyse av forsyningssikkerheten trekkes tilbake.

– Dette er det nødvendige administrative skrittet slik at det ikke kan bli noen godkjenning av rørledningen. Og uten denne godkjenningen kan ikke Nord Stream 2 settes i drift, sa Scholz, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Den omstridte rørledningen er ferdigbygget, men så langt ikke satt i drift. Tidligere har USA sagt at prosjektet vil bli stoppet hvis Russland invaderer Ukraina.

Tyske myndigheter har inntil nå vært mindre konkrete i sine uttalelser om Nord Stream 2, som går fra Russland til Tyskland langs havbunnen under Østersjøen.

Ny vurdering

Russland eksporterer fra før store mengder naturgass til EU via Polen og Ukraina. Mens Russland er den største eksportøren av gass til EU, ligger Norge på andre plass.

Scholz sier det nå må gjøres en ny vurdering av forsyningssikkerheten knyttet til Nord Stream 2, sett i lys av «det som har endret seg de siste dagene».

Russlands president Vladimir Putin valgte mandag å anerkjenne utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina som selvstendige land. Samtidig varslet han at russiske styrker skal sendes til de såkalte folkerepublikkene Luhansk og Donetsk.

Som en reaksjon har EU varslet nye sanksjoner mot Russland tirsdag ettermiddag. Scholz sier at det kan bli aktuelt med flere tyske sanksjoner, og at Nord Stream 2-stansen handler om å gjøre noe konkret her og nå.

Anlegget der gassen fra Nord Stream 2 etter planen skal føres i land i Lubmin i Nord-Tyskland. Les mer Lukk

Storpolitisk spill

De siste månedene er Russlands gasseksport blitt en viktig brikke i det storpolitiske spillet om Ukraina.

Mens Russland tjener store penger på eksporten, er EU-land avhengige av gassen for å dekke sitt energiforbruk. Begge parter har tilsynelatende forsøkt å bruke gassen som et pressmiddel.

Vestlige land har lenge truet med nye sanksjoner mot Russland hvis landet invaderer Ukraina. I EU har det vært bekymring for at Russland i så fall kan svare med å strupe gasseksporten som i dag foregår via rørledninger på land.

I verste fall kan dette utløse full energikrise og enda høyere priser på naturgass og strøm.

Norge har ikke kapasitet til å levere mye mer naturgass. Derfor har EU, med støtte fra USA, jobbet med å finne produsenter andre steder i verden som kan trappe opp sine leveranser.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa i forrige uke at unionen nå har sikret seg tilgang på tilstrekkelig gass i vinter – også hvis Russland skulle bremse sin eksport.

Amerikansk motstand

Von der Leyen sa også at det statlige russiske energiselskapet Gazprom allerede har bremset sine leveranser til EU. Det antas at dette har skjedd av politiske årsaker, og flere analytikere mener Russlands gass-brems bidro til de høye prisene på naturgass og strøm i Europa i fjor høst.

Nord Stream 2 kunne bidratt til å øke gassforsyningen og dempe risikoen for høye energipriser i Europa. Men USA har lenge vært bekymret for at gassrøret vil gjøre EU-landene altfor avhengige av Russland.

Tidligere denne måneden sa president Joe Biden at han ville «få en slutt» på prosjektet dersom Russland invaderte Ukraina. Også regjeringen i Ukraina har vært svært negativ til den nye rørledningen.

I kontrast til de klare meldingene fra USA har Olaf Scholz inntil nå unnlatt å true med å skrote Nord Stream 2. Men Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock advarte nylig om at «alle muligheter er på bordet», også den omstridte gassrørledningen.