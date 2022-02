Ukrainas president advarer mot tragedie og ber om raske og kraftige sanksjoner mot Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en direktesendt tale i Kyiv tirsdag.

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Vesten må innføre sanksjoner mot Russland raskt etter at russerne anerkjente Donetsk og Luhansk som uavhengige.

Zelenskyj møtte tirsdag pressen sammen med Estlands president Alar Karis etter et møte. Ukrainas president sa at situasjonen nå utvikler seg i lynrask hastighet, og at støtten til landet må komme fort.

– Per nå er sanksjoner det viktigste svaret. Kraftige sanksjoner kan påvirke og deeskalere situasjonen. Det første steget mot en eskalering har allerede skjedd med Russlands handlinger, sier Zelenskyj.

– En stor tragedie kan skje, advarte den ukrainske presidenten.

Zelenskyj ber blant annet om at den omstridte gassledningen Nord Stream 2, som skal frakte gass fra Russland til Tyskland, skal bli del av sanksjonsregimet. EU, som sitter og vurderer sanksjoner tirsdag, har tidligere uttalt at gassledningen kan bli del av sanksjoner.

Samtidig har USA gjort det klart at gassledningen ikke kan bli åpnet dersom Russland invaderer Ukraina. Signalene fra den tyske regjeringen har ikke vært entydige om dette.