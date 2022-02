Donetsk og Luhansk godkjenner vennskapsavtale med Moskva

NTB

De ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk har inngått en vennskapsavtale med Russland, som mandag anerkjente dem som uavhengige.

Avtalen om «vennskap og assistanse» ble undertegnet i Moskva mandag, og tirsdag ble de godkjent og fikk stående applaus i «nasjonalforsamlingene» i de to utbryterrepublikkene.

Vennskapsavtalen åpner for at Russland kan etablere militærbaser i Øst-Ukraina, men Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko sier til nyhetsbyrået Interfax at dette foreløpig ikke er diskutert.