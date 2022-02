Fordømmelse og sanksjoner etter Putins anerkjennelse av utbryterrepublikker

NTB

Russland holder døra åpen for forhandlinger, men høster fordømmelse og trusler om sanksjoner etter sin anerkjennelsen av utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina.

– Vi er klare til forhandlinger, selv når det er som vanskeligst, understreket det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova tirsdag morgen.

Ifølge henne håper Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fortsatt på å kunne møte sin amerikanske motpart Antony Blinken torsdag, for å diskutere et mulig toppmøte mellom presidentene Vladimir Putin og Joe Biden.

Om Biden fortsatt ønsker et slikt toppmøte, etter at Putin mandag etterkom kravet fra Dumaen og anerkjente de separatistkontrollerte områdene i Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige republikker, er høyst uklart.

Putins beslutning om å sende «fredsbevarende styrker» til de to utbryterrepublikkene, for å beskytte de etniske russerne der mot det han omtalte som et folkemord, har gjort klimaet mellom øst og vest ytterligere spent.

Latterlig påstand

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kalte Russlands påstand latterlig under et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag kveld.

– Han kaller dem fredsbevarende styrker. Men vi vet hva de virkelig er, sa hun og fastholdt USAs påstand om at Putin planlegger å okkupere hele Ukraina.

Tysklands FN-ambassadør Antje Leendertse avviste også Putins begrunnelse og hevdet at den russiske presidenten nå har avslørt seg selv.

– Russland har stadig insistert på at de ikke er part i konflikten. I dag tok de av masken og viste at det har de alltid vært, sa hun.

Norges FN-ambassadør Mona Juul kalte Putins beslutning om å sende styrker for «grunnløs og uansvarlig» og oppfordret Russland til å følge det diplomatiske sporet.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia tilbakeviste kritikken og understreket at Russland fortsatt er åpen for en diplomatisk løsning.

– Men vi akter ikke å tillate et nytt blodbad i Donbas, sa han.

Varsler samlet svar

USA, Frankrike og Tyskland har lovet å komme med «et samlet svar» på Russlands anerkjennelse av Donetsk og Luhansk, men hva dette svaret vil bestå i, er fortsatt noe uklart.

USA har alt varslet sanksjoner mot de russiskstøttede separatistene og vil i løpet av tirsdagen også kunngjøre nye sanksjoner mot Russland. Det samme varsler EU, samt land som Storbritannia og Canada.

– Vårt svar kommer selvsagt i form av sanksjoner. Hvor kraftige disse blir, skal ministerne bestemme. Jeg er trygg på at det blir en enstemmig avgjørelse, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

I hvilken grad USA og EU vil samkjøre sine sanksjoner, er fortsatt uklart. Norge ventes uansett å følge EUs linje.

– Norge har tett kontakt med allierte og partnere, inkludert EU. Vi vil bidra til en samlet og enhetlig respons på Russlands opptreden. Norge har sluttet seg til alle sanksjonene EU har innført som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mandag.

Putins plan B?

Anerkjennelse av Donetsk og Luhansk som uavhengige republikker, var ifølge enkelte eksperter trolig ikke Putins plan A for Ukraina.

Mye tyder på at den russiske styrkeoppbyggingen langs grensa var et forsøk på å tvinge Ukraina til å etterleve Minsk-avtalene, som Tyskland og Frankrike var med på å forhandle fram i 2015.

Avtalen ga Ukrainas nasjonalforsamling en frist på 30 dager til å i gi de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina særstatus og en stor grad av selvstyre i en føderasjon. Kreml ville da gjennom sine nære bånd til separatistene langt på vei ha sikret seg vetorett over Ukrainas sikkerhets- og utenrikspolitikk, uten risiko for vestlige straffereaksjoner.

Da Putin ikke lyktes med dette, valgte han det som ifølge enkelte eksperter trolig var plan B; Anerkjennelse av Donetsk og Luhansk, utplassering av styrker og muligheten for å etablere permanente militærbaser der.

Slike baser vil være Putins svar på Natos militære nærvær i Øst-Europa og et pressmiddel som kan benyttes for å tvinge fram forhandlinger om et nytt sikkerhetskart for Europa.