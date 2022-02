Johnson vil innføre umiddelbare sanksjoner mot Russland

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier at Russland virker fast bestemt på en «full invasjon», og Johnson varsler umiddelbare sanksjoner mot Russland.

Johnson sier at Storbritannia vil komme med en umiddelbar pakke med økonomiske sanksjoner mot Russland, skriver den britiske nyhetskanalen Sky News.

– Disse sanksjonene vil ramme Russland selv og være rettet mot Russlands økonomiske interesser, sier Johnson til nyhetskanalen.

Han sier også at alt tyder på at russernes president Vladimir Putin vil gjennomføre en «full invasjon» av Ukraina, og i et slikt tilfelle understreker Johnson at Storbritannia vil ta i bruk ytterligere tiltak.

EU har på sin side varslet at de kommer med sanksjoner mot Russland i løpet av tirsdag ettermiddag.

Den britiske helseministeren Sajid Javid sier at man nå kan konkludere med at invasjonen av Ukraina allerede har startet.

– Russerne og president Putin har bestemt seg for å angripe Ukrainas suverenitet og territorium, sier han.

Det skjer etter at Putin mandag kveld anerkjenner utbryterregionene i Øst-Ukraina som egne stater, og beordret det Russland omtaler som fredsbevarende styrker, inn i området.