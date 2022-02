Tidligere soldater med krigserfaring reiser til Ukraina for å hjelpe ukrainere til å forsvare seg hvis Russland invaderer

Soldater fra den ukrainske hæren poserer mens de samles for å feire en enhetsdag i Odessa, Ukraina, onsdag 16. februar 2022. Den ukrainske presidenten Zelenskyy oppfordret ukrainere oppfordret alle ukrainere til å heise det ukrainske flagget over hele landet. Nå får landet hjelp fra tidligere utenlandske soldater til å trene opp forsvarsevnen dersom Russland invaderer. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Eks-soldater fra flere land melder seg nå frivillig til tjeneste i Ukraina for å trene opp ukrainere til å kunne forsvare seg mot den russiske overmakten.

Mens noen av soldatene reiser inn i landet for å trene opp ukrainere til å gjøre væpnet motstand, ønsker andre å kjempe side om side med ukrainere mot de russiske styrkene dersom det smeller.

Det skjer samtidig som Russlands president Vladimir Putin har gitt sine militære styrker ordre om å rykke inn i utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk, etter at Russland i går anerkjent disse som uavhengige stater.

Beslutningen er møtt med massiv fordømmelse, og en rekke land står nå klare med omfattende sanksjoner mot Putins regime etter brudd på fokeretten og ulovlig endring av et annet lands territoriale grenser.

– Russland har stadig insistert på at de ikke er part i konflikten. I dag tok de av masken og viste at det har de alltid vært, sa den tyske FN-ambassadøren Antje Leendertse under et hasteinnkalt krisemøte i FNs sikkerhetsråd sent mandag kveld.

Britisk ekssoldat: – Vil lære folk å overleve og trene dem

Soldater i aksjon på Gozhsky-treningsfeltet under de felles militærøvelsene mellom Russland og Hviterussland. Nær 200.000 russiske soldater har omringet Ukraina på tre fronter i øst, nord og sør.

I mellomtiden ankommer stadig nye frivillige fra flere land for å vise sin solidaritet i kampen mot russisk aggresjon.

– Jeg er ambulansepersonell og har kommet for å lære folk å overleve og trene dem. Men det er klart, hvis de jeg er sammen med blir angrepet, så gjør jeg det jeg må for å forsvare meg selv og gutta rundt meg, sier 34 år gamle Jason til Danmarks Radio.

Han har militær bakgrunn fra den britiske hæren og har tidligere vært utplassert i flere konflikter i Midtøsten. Nå vil han brette opp ermene og trå til med sin kompetanse for å støtte Ukraina.

– Jeg hadde et par måneder hvor jeg ikke skulle noe spesielt, og oppdaget at noen trengte hjelp. Og det vil jeg gjerne, forteller den tidligere profesjonelle soldaten.

Amerikansk ekssoldat: – Jeg er klar til å kjempe

Soldater fra USAs 82. luftbårne divisjon under transport til Polen 14. februar 2022 ved Fort Bragg, Fayetteville, North Carolina. USAs president Joe Biden har beordret flere tusen soldater til Europa, og det kan bli flere dersom situasjonen eskalerer.

Dr.dk har snakket med flere tidligere utenlandske soldater som nå er på plass på ukrainsk territorium. Foreløpig er de ikke mange, men det rapporteres om stadig nye frivillige som krysser grensen, mens andre reiser motsatt vei og evakuerer landet.

De utgjør uansett bare en liten promille av Ukrainas samlede styrker, som utgjør flere hundre tusen menn og kvinner, mange med krigserfaring fra Øst-Ukraina.

Noen av de frivillige instruktørene skal også ha erfaring fra utenlandske spesialstyrker.

– Jeg er klar til å kjempe, forteller 24 år gamle William fra California i USA. Han har kjøpt en enkeltbillett til Ukraina. Også han har militær bakgrunn. Som tidligere soldat i den amerikanske hæren har han erfaring fra skarpe oppdrag i fremmede land.

William ønsker primært å dele sine kunnskaper med ukrainere som skal forsvare landet dersom Russland invaderer. Han har bakgrunn som sanitetssoldat. Opplæringen foregår på en treningsbase i den ukrainske hovedstaden Kiev.

24-åringen var på kontrakt i Midtøsten da han ble klar over den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland. Så hoppet han på et fly til Kiev. I første omgang regner han med å bli i Ukraina i minst en måned avhengig av hva som skjer videre.

Georgisk ekssoldat: – Jeg har en lang historie i min familie med å kjempe mot russisk aggresjon

En annen gruppe soldater kommer fra Georgia, som lå i krig med Russland i 2008. Den georgiske legionen, som de kaller seg, har noen hundre soldater under kommando, inkludert enkelte frivillige fra andre land.

– Jeg har en lang historie i min familie med å kjempe mot russisk aggresjon. Mange av mine forfedre har dødd i kampen mot russerne. Derfor ønsket jeg også å hjelpe ukrainerne med å forsvare seg, forteller Mamuka Mamulashvili, som har vært i Ukraina siden krigen i den østlige delen av landet brøt ut i 2014.

De siste ukene har han fått flere henvendelser fra utenlandske ekssoldater, og flere frivillige skal være på vei, blant annet fra Italia til Brasil.

Britiske myndigheter har nylig advart om at høyreekstreme ønsker å reise til Ukraina for å kjempe, men disse er ikke velkommen i den georgiske legionen, men blir automatisk ekskludert.

Nå venter Ukraina og resten av verden på Putins neste trekk etter at han i natt og morgentimene har sendt sine styrker inn på ukrainsk territorium i Øst-Ukraina.

