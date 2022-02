50 år siden Nixons historiske besøk i Beijing

NTB

50 år har gått siden president Richard Nixon midt under den kalde krigen besøkte formann Mao i det kommunistiske Kina, et besøk som skulle endre historien.

Helt siden kommunistene grep makten i 1949 hadde USA og Kina vært bitre fiender, men den amerikanske presidentens besøk en grå februardag i 1972 endret på dette.

At det var en konservativ republikansk president som skulle omfavne det USA i alle år hadde omtalt som et kommunistisk diktatur, var ufattelig for de fleste, både amerikanere og kinesere.

– Denne hånden strekker seg over Stillehavet i vennskap, skal Nixon ha sagt da han ble hilst velkommen på flyplassen av statsminister Zhou Enlai.

Håndtrykk

På vei inn til Beijing kunne den amerikanske presidenten lese veggplakater med teksten «Ned med amerikansk imperialisme», men også da Mao Zedong, det moderne Kinas revolusjonære farsfigur tok imot ham på sitt arbeidsværelse 21. februar 1972 var det bare smil å se.

Selv om håndtrykket mellom de to lederne varte i over ett minutt, var det neppe snakk om noen ektefølt politisk forbrødring. Begge de to hadde imidlertid sine egne grunner for å omfavne hverandre.

Kina sto fortsatt midt oppe i den traumatiske kulturrevolusjonen, og den antivestlige propagandaen var giftig.

Landet hadde også skilt lag med sin tidligere allierte Sovjetunionen, og tre år tidligere hadde det til og med vært sammenstøt på grensa mellom de to landene. Mao så derfor på USA som en mulig garantist mot framtidige trusler og framstøt fra Moskva.

Watergate og Vietnam

Nixon sto midt oppe i Watergate-skandalen og så også på Sovjetunionen som USAs største trussel. Ved å omfavne Kina håpet han å isolere Moskva, og han håpet også at Beijing med sine nære bånd til Nord-Vietnam kunne bidra til å få en slutt på krigen slik at amerikanske styrker kunne hentes hjem fra Vietnam.

Begge de to hadde også åpenbare økonomiske motiver. USA så på verdens mest folkerike land som et fristende eksportmarked, og ledelsen i Beijing håpet på investeringer. Noen tiår senere var bordet snudd, noe USAs store handelsunderskudd med Kina med tydelighet viste.

– Forholdet mellom USA og Kina har alltid vært omstridt, men et forhold av nødvendighet, sier Kina-eksperten Oriana Skylar Mastro ved Stanford-universitetet i USA.

– For 50 år siden var årsakene hovedsakelig økonomiske. Nå er de hovedsakelig i sikkerhetsområdet. Men forholdet har aldri vært og vil heller aldri bli ukomplisert, sier hun.

Reformer

Nixons besøk i Beijing, og USAs nye Kina-politikk ble helt avgjørende for utviklingen av det kinesiske samfunnet. På få tiår ble landet omdannet fra å være et fattig jordbrukssamfunn til å bli verdens nest største økonomi, mye takket være USAs stadig større avhengighet av import fra Kina.

– Besøket var en sentral begivenhet som bidro til at Kina vendte blikket utover og til sterk vekst, sier Dali Yang som har skrevet en rekke bøker om kinesisk politikk og økonomi, og som er tilknyttet universitetet i Chicago.

Det største bykset ble tatt to år etter at Mao døde i 1976, da Kinas nye leder Deng Xiaoping innledet omfattende økonomiske reformer og etablerte den formen for statskapitalisme som har resultert i en økonomisk vekst andre land bare kan drømme om.

Da var Nixon for lengst ute av Det hvite hus, men hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger var blitt utenriksminister og sørget for at Kina-politikken han selv i stor grad hadde klekket ut, ble videreført av president Gerald Ford.

Deng var også ivrig på dette og ønsket så sterkt amerikanske investeringer og handelsforbindelser at han til og med lot seg fotografere med en cowboyhatt på hodet.

Veiskille

Historikere har i ettertid omtalt Nixons besøk i Kina som et veiskille og et viktig bidrag til å åpne opp det lukkede Kina for resten av verden.

– Det var en riktig beslutning å bringe Kina tilbake i den internasjonale folden, men etter et halvt århundre er forholdet fortsatt ustabilt, sier Rana Mitter, som er professor i kinesisk historie ved Oxford-universitetet.

– USA og Kina har ennå ikke klart å finne ut nøyaktig hvordan de vil passe inn i en verden der de begge har en rolle, men finner det stadig vanskeligere å imøtekomme hverandre, sier han.

Kinesiske forskere og ledere mener Nixons besøk er et skoleeksempel på at det går an å kommunisere og respektere hverandre, til tross for ulikheter. Det bør også dagens ledere skrive seg bak øret, mener Zhu Feng som er dekan ved Najing-universitetet.

– Markeringen av 50-årsdagen for Nixons besøk viser om vi kan hente en slags kraft fra historien, sier han.

Nye trusler

Selv om Nixons besøk ga USA et forsprang på Sovjetunionen under den kalde krigen, så står USA nå overfor et nytt geopolitisk landskap som på mange måter er et ekko fra fortida.

Sovjetunionen er historie, men autoritære ledere i Russland og Kina har på nytt funnet sammen og står i fellesskap opp mot sikkerhetsmessig og økonomisk press fra USA.

Vietnamkrigen er også over, men USA er igjen dypt splittet, denne gangen som følge av det siste presidentvalget og myndighetenes håndtering av en pandemi som har krevd nesten 100 ganger flere ofre per innbyggere i USA enn i Kina.

Kinas stadig mer aktive diplomati i Afrika og Latin-Amerika, der landet sikrer seg viktige råvarer i bytte mot storstilte investeringer i infrastruktur, vekker også dyp bekymring i Washington.

Det samme gjør Kinas militære opprustning og økende vilje til å fremme krav til havs, noe som kan få følger både for ressursutvinning og internasjonal skipsfart.

USAs anerkjennelse av Taiwan som en del av Kina i 1979, var også en historisk begivenhet, men spørsmålet om øya der de beseirede nasjonalistene trakk seg tilbake etter å ha tapt for kommunistene på fastlandet i 1949, er fortsatt betent.

USA har i alle år støttet Taiwan militært, men dersom øya erklærer uavhengighet, truer Beijing med å invadere. Regelmessig rasles det med sablene, noe som like regelmessig resulterer i sterke advarsler fra Washington og Beijing.

– Forferdelig forhold

Mens president Donald Trump gikk til full handelskrig med Kina og innførte straffetoll på en rekke kinesiske varer, har etterfølgeren Joe Biden inntatt en mer pragmatisk holdning.

Biden sier at han vil ha et mer forutsigbart forhold til Kina, men kommer samtidig med krass kritikk av de omfattende menneskerettsbruddene i landet, ikke minst undertrykkelsen av regimekritikere og den muslimske uigur-minoriteten.

Slik kritikk blir ikke godt mottatt i Beijing, og mange frykter at en ny kald krig er under oppseiling. Det vil i så fall få store konsekvenser for verdensøkonomien.

– Forholdet mellom Kina og USA er forferdelig, sier professor Xiong Zhiyong ved Kinas utenrikspolitiske universitet (CFAU) i Beijing.

– Det er uten tvil snakk om to folk som ønsker å bedre forholdet seg imellom, men det er svært vanskelig å oppnå, sier han.