Norge ber Russland følge det diplomatiske sporet

NTB

Norges FN-ambassadør Mona Juul sier Russland har valgt en ensidig tilnærming til Ukraina-konflikten med militære trusler framfor diplomati og dialog.

– Norge oppfordrer Russland, som en del av konflikten, til å oppfylle sine forpliktelser, til å følge folkeretten og vende tilbake til det diplomatiske sporet, sa Juul på hastemøtet i FNs sikkerhetsråd i New York mandag kveld.

Møtet ble innkalt etter at president Vladimir Putin anerkjente utbryterregionene Luhansk og Donetsk som egne stater og ga ordre om å sende det han kaller fredsbevarende styrker inn i Øst-Ukraina.

– Russlands massive styrkeoppbygging i og rundt Ukraina er svært bekymringsfull. Norge ber Russland om å trappe ned og trekke tilbake sine militære styrker fra Ukraina og grenseområdene.

Juul la til at Norge berømmer Ukrainas tilbakeholdenhet i møte med gjentatte provokasjoner og forsøk på å skape ustabilitet. Hun understreket også at en potensiell krig ikke bare vil true sikkerheten i Europa, men også føre til enorme lidelser for sivilbefolkningen.