USA kunngjør tiltak mot Russland tirsdag

NTB

USA kunngjør nye tiltak mot Russland tirsdag som følge av den dramatiske oppskaleringen av Ukraina-krisen.

– Vi vil innføre flere tiltak i morgen for å holde Russland ansvarlig for dette klare bruddet på folkeretten og Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, sier en tjenestemann i Det hvite hus mandag kveld.

Han la til at tiltakene trolig vil inkludere sanksjoner, men gjorde det samtidig klart at president Joe Biden ikke har til hensikt å sende amerikanske styrker for å slåss i Ukraina.

Han viste til at det har vært russiske styrker i Donbas i Ukraina i åtte år, selv om Russland benekter det.

– Nå ser det ut som de vil operere åpent, og da skal vi svare på det, sier han til den russiske anerkjennelsen av utbryterrepublikkene og ordren om å sende såkalte fredsbevarende styrker inn i Ukraina.

Han omgikk et spørsmål om USA anser tilstedeværelsen av russiske styrker som en invasjon, og ville bare si at USA vil reagere slik USA anser det passende når det er klart hvordan Russland handler.

Inntil videre inntar USA en avventende holdning til ordren om å sende styrker til en utplassering eventuelt er i gang.

– At russiske styrker er inne i Donbas, er ikke et nytt steg. Vi fortsetter med diplomati til stridsvognene ruller, heter det fra Det hvite hus.