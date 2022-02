Krass fordømmelse av Putin i FNs sikkerhetsråd

Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kryslytsa insisterte på at Ukrainas grenser forblir uendret, til tross for Russlands handlinger. Foto: UNTV via AP / NTB

NTB

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kalte Russlands påstand om fredsbevarende styrker i Øst-Ukraina latterlig da FNs sikkerhetsråd møttes til hastemøte.

En rekke land sto bak det sjeldne kveldsmøtet mandag i New York etter at Russlands president Vladimir Putin anerkjente utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina som egne stater og ga ordre om å sende fredsbevarende styrker.

– Han kaller dem fredsbevarende styrker. Men vi vet hva de virkelig er, sa Thomas-Greenfield.

Hun kalte Putins tale om anerkjennelsen full av opprørende og falske påstander og sa at utplasseringen av styrker åpenbart er utgangspunkt for å forsøke å skape et påskudd for en videre invasjon av Ukraina.

Norsk innlegg

I sitt innlegg ba Norges FN-ambassadør Mona Juul Russland om å respektere folkeretten i tråd med forpliktelsene landet har, og holde seg til det diplomatiske sporet.

Hun kalte Russlands beslutning om å sende styrker grunnløs og uansvarlig og sa den bare øker spenningen. Hun berømmet også Ukraina for tilbakeholdenhet trass i stadige provokasjoner og forsøk på destabilisering.

Den tyske FN-ambassadøren Antje Leendertse sa at Russland avslørte seg selv da de ga ordre om å sende såkalte fredsbevarende styrker.

– Russland har stadig insistert på at de ikke er part i konflikten. I dag tok de av masken og viste at det har de alltid vært, sa hun.

Fare for større konflikt

Da hun åpnet møtet, sa visegeneralsekretær Rosemary DiCarlo at faren for en større konflikt er reell, og at det må hindres til enhver pris.

Hun sa at FN beklager Russlands ordre om å sende russiske styrker inn i Øst-Ukraina, og hun uttrykte dyp bekymring for meldinger som er kommet om sivile ofre, angrep på sivil infrastruktur og en opptrapping av skyting mellom regjeringsstyrker og separatister.

Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kryslytsa insisterte på at Ukrainas grenser forblir uendret, til tross for Russlands handlinger.

Forsvarte seg

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia forsvarte seg med å si at Russland fortsatt er åpen for diplomati og en diplomatisk løsning, men han advarte mot det han kalte ukrainsk aggresjon.

– Å tillate et nytt blodbad i Donbas er noe vi ikke har til hensikt å gjøre, fortsatte han.

Før møtet sa Frankrikes FN-ambassadør Nicolas de Riviere at «vi står overfor en svært, svært alvorlig situasjon».

Ville lukke dørene

Frankrike er blant landene som på initiativ fra Ukraina innkalte til hastemøtet om situasjonen i utbryterrepublikkene, ved siden av USA, Storbritannia, Norge, Irland og Albania.

Russland, som for tiden innehar det roterende presidentskapet i Sikkerhetsrådet, ønsket at møtet skulle holdes for lukkede dører, men USA insisterte på at det holdes åpent.

Møtet var innkalt for å drøfte Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk som uavhengige land og president Vladimir Putins ordre om å sende såkalte fredsbevarende styrker inn i Øst-Ukraina.