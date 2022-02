Blinken fordømmer anerkjennelsen av utbryterrepublikkene

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken fordømmer Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk som uavhengige stater.

Beslutningen om å anerkjenne de to regionene som egne stater, er «nok et eksempel på president Putins åpenbare mangel på respekt for folkeretten og internasjonale normer», sa Blinken i en kunngjøring.

Han sa også at president Joe Bidens ordre om forbud mot investeringer i og handel med Øst-Ukraina «har til hensikt å hindre Putin i å profittere på denne åpenbare krenkelsen av folkeretten».

Han la til at anerkjennelsen innebærer en total undergraving av Russlands løfter i Minsk-avtalen, er i strid med Russlands påståtte interesse for diplomati og er et åpent angrep på Ukrainas suverenitet og integritet.