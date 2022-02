Russland anerkjenner Luhansk og Donetsk som uavhengige stater

I en TV-sendt tale til det russiske folk bekrefter president Vladimir Putin at Russland anerkjenner to utbryterregioner i Øst-Ukraina som uavhengige.

Den russiske presidenten holdt mandag kveld en TV-tale om situasjonen, noen timer etter et TV-sendt møte i landets sikkerhetsråd.

Russiske statskontrollerte medier har den siste tiden brakt stadige meldinger om ukrainske provokasjoner og angrep øst i Ukraina, og også på russisk territorium. Ukrainske myndigheter avviser påstandene tvert.

Putin hevdet i sin tale at USA og Nato har gjort Ukraina til en «krigsskueplass». Situasjonen øst i Ukraina er «kritisk», sa den russiske presidenten.

Det er frykt for at den russiske anerkjennelsen kan bane vei for at det settes inn russiske styrker i områdene. Det vil i så fall bety en dramatisk eskalering av situasjonen. Russland har utplassert omkring 150.000 soldater i Ukrainas nærområder, ifølge USA og Nato.

Ukraina har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Kom med «historietime»

Talen begynte med en lang innledning fra Putin der han gikk gjennom historien mellom Russland og Ukraina, og blant annet hevdet at Ukraina i sin helhet ble skapt av Sovjetunionen.

– La oss starte med det faktum at det moderne Ukraina i sin helhet ble skapt av Russland, mer presist av det bolsjevikiske, kommunistiske Russland. Denne prosessen startet nesten med en gang etter revolusjonen i 1917, sa han ifølge CNN.

Pro-russiske aktivister i Donetsk jubler over nyheten om at Russland anerkjenner deres uavhengighet. Les mer Lukk

– Siden annekterte Stalin flere områder til Sovjetunionen som han ga til Ukraina, områder som tidligere tilhørte Polen, Romania og Ungarn. Og i 1954, av en eller annen grunn, tok Khrusjtsjov Krim fra Russland og ga det til Ukraina, fortsatte han.

Putin sa også at Russland ble «ranet» da Sovjetunionen kollapset i 1991.

Kom med pekefinger til Ukraina

Han kom også med påstander om at Ukraina kan komme til å utvikle atomvåpen, og krevde en stans i alle militære handlinger.

– Ellers vil alt ansvar for den mulige fortsettelsen av blodsutgytelsen ligge helt og holdent på samvittigheten til de med makten i Ukraina, sa Putin.

Det har vært flere sammenstøt mellom prorussiske separatister og ukrainske styrker den siste tiden, og Russland blir anklaget for å iscenesette provokasjoner som et påskudd for krig. Russland har over 150.000 soldater utplassert ved grensen til Ukraina.

Oppfordring

Luhansk og Donetsk har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som i snart åtte år har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Over 14.000 mennesker er drept, og store deler av det som tidligere var Ukrainas viktigste industriregion, ligger i grus.

Anerkjennelsen av de to områdene som selvstendige fra russisk side, betyr at Minsk-avtalen fra 2015 blir gravlagt en gang for alle.

Avtalen, som i ettertid har vært omtalt som et diplomatisk kupp fra Moskvas side, pålegger Ukraina å endre grunnloven og gi en stor grad av selvstyre til Donetsk og Luhansk i en føderasjon, noe som indirekte ville gitt Russland stor innflytelse over ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Propagandakrig

Mandag hevdet Russland at fem ukrainske sabotører hadde blitt drept i kamper nær den russisk-okkuperte byen Mitjakinskaja, og at det ukrainske militæret hadde skutt mot en russisk grensepost i samme område.

Ukraina avviser anklagene som falske nyheter. Regjeringene i USA og Ukraina har gjentatte ganger advart om at Russland vil iscenesette angrep for å fremme sin agenda.

Sikkerhetspolitisk ekspert Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska Institutet i Stockholm sier til TT at Russland leter etter et påskudd for å gå til krig, og at det allerede foregår en propagandakrig.

– Jeg har sagt før at jeg tror russerne leter etter en grunn til å gå til krig. Russlands president Vladimir Putin sier at det foregår et folkemord mot russisktalende ukrainere i Donbass-regionen, noe som er en helt grotesk overdrivelse. Det er sannsynlig at det vil komme enda flere tvilsomme påstander, sier han.