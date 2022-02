Macron og Scholz skuffet over Putins anerkjennelse av separatister i Ukraina

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz er skuffet over avgjørelsen om å anerkjenne separatister i Ukraina, ifølge Kreml.

Det melder AFP.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass har Russlands president Vladimir Putin informert Macron og Scholz om avgjørelsen om å signere et dekret som anerkjenner uavhengigheten til utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Ifølge Kreml uttrykte Macron og Scholz da skuffelse over Putins avgjørelse.

EU har advart Putin mot anerkjennelsen, og lover å reagere raskt. EU mener en slik anerkjennelse er et brudd på folkeretten og på Minsk-avtalene fra 2015.

Frankrikes president har innkalt landets forsvars- og sikkerhetsråd til et møte mandag for å vurdere situasjonen i Ukraina.

Møtet i rådet som omfatter et lite antall sentrale ministre under ledelse av Macron, kommer etter opplysninger om at Russlands president Vladimir Putin vil anerkjenne uavhengigheten til Ukrainas østlige utbryterrepublikker.

EU klare til å svare

– Mens vi har sittet i møte har vi fulgt diskusjonene i det russiske sikkerhetsrådet. Vi forstår at den endelige avgjørelsen ikke er tatt ennå. Vi forventer at Putin ikke anerkjenner de to utbryterrepublikkene. Vi vil reagere med en sterk samlet front om han gjør det, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell på en pressekonferanse i Brussel mandag kveld.

– Vi ber president Putin respektere folkeretten og Minsk-avtalene og venter at han ikke anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige regioner, sa Borrell etter et møte med EUs utenriksministre i Brussel.

– Vi er klare til å reagere som en sterk, samlet front i tilfelle han skulle bestemme seg for å gjøre det.

FN: – Alle problemer må løses gjennom diplomati

FN oppfordrer alle parter mot ensidige handlinger som vil undergrave Ukrainas territorielle integritet.

– Vi vil oppfordre alle involverte til å avstå fra enhver ensidig beslutning eller ensidig handling som kan undergrave Ukrainas territorielle integritet, sier FNs talsperson Stephane Dujarric.

– Alle problemer må løses gjennom diplomati, la han til, og understreket FNs oppfordring om tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer.

Det er ventet at Putin selv vil uttale seg om anerkjennelsen i en TV-tale mandag kveld, og at han snart vil signere dekretet.