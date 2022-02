Putin: Vil ta avgjørelse om anerkjennelse av Øst-Ukraina mandag

Russland står overfor «en alvorlig og svært stor trussel» i Ukraina, sier Vladimir Putin. Han varsler rask avgjørelse om anerkjennelse av regioner øst i landet.

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Putin da han på kort varsel sammenkalte det russiske sikkerhetsrådet mandag ettermiddag.

Han understreket samtidig at Moskvas fremste prioritet «ikke er konfrontasjon, men sikkerhet». Russland anklages for å planlegge en invasjon av Ukraina, og har samlet omkring 150.000 soldatert langs den ukrainske grensen.

Sikkerhetsrådet diskutere ifølge Putin også Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige.

Presidenten sier han vil komme med en avgjørelse om annerkjennelse i løpet av mandag. Det er også varslet en tale til det russiske folket «snart».

– Jeg har hørt meningene deres. Avgjørelsen vil bli tatt i dag, sa Putin etter at møtet var ferdig i en uttalelse på statlig TV.

Som følge av den økende trusselen om russisk invasjon, ber Ukraina om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Oppfordring

De to utbryterregionene har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som i snart åtte år har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Over 14.000 mennesker er drept, og store deler av det som tidligere var Ukrainas viktigste industriregion, ligger i grus.

Separatistlederen i Luhansk, Leonid Pasechnik, oppfordret mandag Putin til å anerkjenne utbryterregionen som uavhengig republikk i en video som ble sendt på russisk TV.

Denis Pusjilin, lederen for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med en lignende appell.

Kreml-skepsis

Kreml har tidligere gitt uttrykk for en viss skepsis til å anerkjenne de to utbryterregionene og har vist til at det i så fall betyr at Minsk-avtalen fra 2015 blir gravlagt en gang for alle.

Minsk-avtalen, som i ettertid har vært omtalt som et diplomatisk kupp fra Moskvas side, pålegger Ukraina å endre grunnloven og gi en stor grad av selvstyre til Donetsk og Luhansk i en føderasjon, noe som indirekte vil gi Russland stor innflytelse over ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, uten å resultere i internasjonal fordømmelse og sanksjoner.

Putin ser imidlertid ut til å ha mistet troen på avtalen, som kom i stand etter forhandlinger der også Frankrike og Tyskland spilte sentrale roller.

– Vi innser nå at det ikke er utsikter til at avtalen blir etterlevd, sa Putin under møtet i det russiske sikkerhetsrådet.

Brutal strategi

Det hvite hus advarer også om at utsiktene til en fredelig løsning på konflikten ser ut til å løpe ut i sanden, med store russiske styrker langs grensen, sammenstøt og skyting fra russiskstøttede opprørere mot ukrainske stillinger øst i landet.

– En invasjon vil bli en ekstremt voldelig operasjon som vil koste liv både blant ukrainere og russere, både sivile og militære, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Sullivan til NBC News.

USA har tidligere sendt et brev til FN der de sier at Russland har en liste over ukrainere som skal drepes eller sendes til fengselsleirer ved en eventuell invasjon.

– Det vil bli en krig ført av Russland mot det ukrainske folket for å undertrykke dem, knuse dem og skade dem, sier Sullivan mandag.

Sanksjoner

Både USA og EU har omfattende sanksjoner klare mot Russland, hvis det skulle komme til et angrep mot Ukraina. Planene ble diskutert på et utenriksministermøte i EU mandag.

– Det er ingen tvil om at den store sanksjonspakken vi har klar, skal brukes som et redskap til å presse de diplomatiske forhandlingene igjennom, for å unngå krig. Det er det vi har fokus på akkurat nå. Russland må vise ved handling at de er klare til å engasjere seg diplomatisk og fredelig for å løse konflikten i Ukraina, sa Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod på vei ut av møtet.

– Hvis det ikke lykkes, så har vi omfattende sanksjoner på vei mot Russland, fortsatte han.

Kofod sier sanksjonene retter seg mot Russlands finanssektor. I tillegg det er eksportrestriksjoner og sanksjoner mot enkeltpersoner.

– Jeg vil ikke være mer spesifikk. Men det er den mest omfattende pakken av sanksjoner Russland noensinne har sett, sier han.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba oppfordret mandag EU til å innføre sanksjoner umiddelbart.

– Vis at EU står klar til å handle, sa han i Brussel.