Anders Tegnell advarer mot ny og smittsom virusvariant: Kan dukke opp i slutten av mars

– Vi er i en ny situasjon i pandemien hvor det er et bredt immunologisk vern i befolkningen, fordi mange er vaksinert og har hatt infeksjonen. Selv om infeksjonen skulle øke igjen, er det lite sannsynlig at mange vil lide av en alvorlig sykdom, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Svenske helsemyndigheter sier det kan være en risiko for at en ny og smittsom mutasjon kan se dagens lys i løpet av våren.

I et nytt fremtidsscenario skriver den svenske Folkhälsomyndigheten (FHM) om hva som kan skje med smittespredningen de neste månedene.

I ett av scenariene blir 20. mars omtalt som en skjæringsdato for når en ny virusvariant vil kunne nå Sverige.

Dersom denne varianten skulle vise seg å være like smittsom som omikron vil smittespredningen trolig øke utover våren og nå en topp i midten av mai, skriver FHM.

– Derfor er det viktig å fortsatt ha høy beredskap i helsevesenet, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Aftonbladet.

– Bredt immunologisk vern i befolkningen

I et annet scenario anslås det at smittespredningen vil avta raskt for så å flate ut i februar og holde seg på lave nivåer frem til sommeren.

Har fjernet de fleste restriksjoner



Sverige gjenåpnet natt til 9. februar. Da ble de fleste coronarestriksjonene og anbefalingene fjernet.

– Det er kjempeherlig. Det er nesten som en familiegjenforening. Folk er veldig glade, sa Albin Jonasson til det svenske nyhetsbyrået TT.

FMH understreker at scenariene kun er hypoteser, og at det er betydelig usikkerhet knyttet til disse.