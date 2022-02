FN-topp møtte Dubai-prinsesse Latifa: Hun har det bra

NTB

FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet møtte prinsesse Sheikha Latifa av Dubai i november i Frankrike og ble forsikret om at hun har det bra.

FN opplyste dette på Twitter fredag, sammen med et bilde av kvinnene foran en undergrunnsstasjon i Paris. Selve møtet skal ha funnet sted på et hotell i byen.

Personvernhensyn var årsaken til at ingen har opplyst om møtet før nå.

Talsperson Elizabeth Throssel skriver i en mail at det var Latifa selv som tok initiativ til møtet. Throssel sier de hadde alvorlige bekymringer knyttet til Latifas situasjon i tidlig 2021 og at FN hadde krevd bevis på at hun var i live.

Det ble altså bekreftet på Paris-møtet. Latifa skal overfor Bachelet ha uttrykt at hun nå ønsker at hennes rett til privatliv skal respekteres av mediene.

Det er et år siden prinsessen fortalte i en mobilvideo, som skal ha blitt smuglet ut og sendt til BBC, at hun ble holdt som gissel av sin far og at hun fryktet for livet sitt. Noen måneder senere ble bilder lagt ut på en åpen Instagram-konto som angivelig viser prinsesse Latifa sittende mellom to andre kvinner på et kjøpesenter i Dubai, samt et hvor hun skal være på ferie i Spania.