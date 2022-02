Coronasyke dronning Elisabeth holder audienser digitalt

NTB

Storbritannias dronning Elizabeth bruker digitale løsninger for å holde audienser mens hun er covid-syk.

Den 95-år gamle dronningen testet positivt for corona på søndag. Hun har milde forkjølelsessymptomer og skal gjennomføre lettere arbeidsoppgaver mens hun er i selvisolasjon i sitt hjem, Windsor Castle.

Buckingham Palace sier at dronningen har holdt én eller to diplomatiske audienser over video tidligere, og at dronningen vil gjøre det samme denne uken dersom hun er frisk nok.

Den ukentlige audiensen med statsminister Boris Johnsen vil gjennomføres som vanlig på onsdag, enten personlig dersom hun er frisk, eller over telefon.

Dronningen var nærkontakt til sin eldste sønn, prins Charles og hans kone hertuginne Camilla, som begge fikk påvist coronasmitte for andre gang 10. februar.