«Friends»-stjerne Courteney Cox om operasjonene: – Ville aldri gjort det nå

Courteney Cox sier hun er ferdig med kosmetiske inngrep.

«Friends»-stjerne Courteney Cox (57) sier et intervju med den britiske avisen The Times at hun forsøkte å holde sin stigende alder skjult gjennom kosmetiske inngrep.

– Det var et tidspunkt hvor jeg tenkte: jeg forandrer meg. Jeg ser eldre ut. Og jeg prøvde å jage den ungdommeligheten i flere år, sier Cox til The Times, gjengitt av danske Ekstra Bladet.

I intervjuet gjør Cox det klart at hun er ferdig med kosmetiske inngrep.

– Jeg innså ikke at jeg faktisk så veldig merkelig ut på grunn av injeksjonene og ting jeg gjorde med ansiktet mitt – ting som jeg aldri ville gjort nå, sier Cox.

Hun har tidligere vært åpen om bruk av Botox.

Cox åringen er mest kjent for å spilt rollen som Monica Geller i den svært populære TV-serien «Friends». Serien gikk mellom 1994 og 2004.