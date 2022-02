Johnson legger fram coronastrategi – opposisjonen kaller det skalkeskjul

Storbritannias statsminister Boris Johnson får kritikk for tidspunktet han har valgt å legge fram sin coronaplan på.

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson planlegger å fjerne alle coronatiltak og legger mandag fram en plan for hvordan britene skal leve med viruset.

Regjeringen sier de planlegger å fjerne alle coronatiltak denne uken. Det innebærer også at de fjerner loven om at smittede må isolere seg selv.

Ifølge planen får lokale myndigheter ansvaret for å håndtere fremtidige smitteutbrudd og fase ut gratis coronatesting.

Statsministeren skal tale til parlamentet mandag og legge fram strategiplanen «Å leve med covid». Det skjer samtidig som dronning Elizabeth har testet positivt for corona.

– I dag er vi stolte for å kunne markere slutten på den vanskeligste tiden landet har vært gjennom i nyere historie, sier Johnson i en uttalelse fra Downing Street mandag morgen.

Han poengterte at pandemien ikke er over, men at vaksinesituasjonen gjør det mulig å gå tilbake til en normal hverdag.

Samtidig anklager opposisjonspolitikere statsministeren for å forsøke å distrahere folk fra etterforskningen rundt ham selv. London-politiet etterforsker for tiden tolv fester som skal ha blitt holdt i Downing Street mens landet var coronastengt.

– I et forsøk på å distrahere folk fra at politiet banker på døra hans, har han erklært seier før krigen er over, sier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i Labour.

Johnson får også kritikk fra David Nabarro i Verdens helseorganisasjon (WHO). Nabarro kaller det meget uklokt å fjerne kravet om selvisolering ved påvist smitte.

– Jeg frykter at Storbritannia velger en linje som går imot folkehelsen, og at andre land følger etter dem, sier han.