Enorme områder svidd av i Argentina

NTB

Skog- og gressbranner har svidd av mange hundre tusen hektar nord i Argentina, som er rammet av tørke og høye temperaturer.

Det er kommet litt regn de siste dagene, noe som har gjort situasjonen litt lettere. Men fortsatt kjemper brannfolk mot minst åtte branner i provinsen Corrientes.

Både jordbruksområder og viktige leveområder for dyr og planter er tatt av flammene. Nærmere 800.000 hektar er svidd av, ifølge offisielle tall. Det tilsvarer rundt 9 prosent av provinsens areal.

Tørke, kraftig vind og høye temperaturer har bidratt til å spre flammene siden midten av januar. Miljøaktivister knytter brannene til klimaendringene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Enrique Viale, leder for Den argentinske foreningen for miljøadvokater, viser både til klimaendringene, tørke og ugunstige former for landbruk i de rammede områdene.