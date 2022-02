Ukraina tema når EUs utenriksministre møtes

NTB

EUs utenriksministre skal mandag diskutere den siste utviklingen i Ukraina-konflikten i Brussel, etter en helg med økt spenning i Donbas og diplomati på høygir.

Antall brudd på våpenhvilen i Øst-Ukraina er særlig bekymringsfullt, fordi man frykter at president Vladimir Putin kan bruke kampene mellom prorussiske separatister og ukrainske regjeringssoldater som et påskudd for å invadere.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skal delta på et frokostmøte med sine europeiske kollegaer i Brussel.

Det er også andre temaer på agendaen når ministrene møtes. Blant annet den forverrede sikkerhetssituasjonen i Bosnia, som opplever sin verste politiske krise siden slutten på Bosnia-krigen i 1995.

Utenriksministrene skal også diskuterer situasjonen i Mali. EU må bestemme seg for om unionen skal avslutte sin opplæring av soldater i den maliske hæren etter et nylig militærkupp i det vestafrikanske landet.