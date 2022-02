Satellittbilder viser ny russisk militæraktivitet

NTB

Russland har utplassert flere soldater og mer militært utstyr nær grensen til Ukraina, ifølge det amerikanske satellittbilde-selskapet Maxar.

Flere pansrede kjøretøy og soldater forlater et oppmarsjområde og beveger seg inn i skogsområder og over jorder mellom 14 til 30 kilometer fra grensen mellom Russland og Ukraina, skriver selskapet i en epost.

De nye bildene ble tatt søndag og viser spor etter kjøretøyene over snødekte jorder, som omkranses av skogsområder og veier sørvest i Russland. Flere bygninger er også synlige på satellittbildene.

– De fleste kampavdelingene og støtteavdelingene i Soloti har forlatt området. Omfattende hjulspor og noen kolonner med pansret utstyr ses i området, opplyser Maxar.

Det er også aktivitet nær Valuyki omtrent 15 kilometer nord for grensen og nye utplasseringer nordvest for Belgorod, som ligger om lag 30 kilometer fra grensen. Mye av utstyret utplasseres nær et skogsområde, mens andre avdelinger på kompanistørrelse er utplassert på gårder og i industriområder.

Av de mer enn 150.000 russiske soldatene som USA og Nato anslår befinner seg i grenseregionene, er omtrent halvparten kampklare og kan angripe innen 48 timer, ifølge en offisiell amerikansk kilde.

Russland nekter for at de har planer om å angripe sin nabo i vest, men vil ha garantier for at Ukraina ikke blir medlem i Nato og at vestlige land trekker sin styrker bort fra Øst-Europa, et krav som blir avvist på vestlig side.