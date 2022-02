Australia har åpnet grensen for vaksinerte turister

Australia har åpnet opp for fullvaksinerte turister, og det blir travlere på blant annet flyplassen i Sydney enn det har vært på to år. Arkivfoto: Mark Baker / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang på nesten to år kan turister igjen ta turen til Australia. Mandag åpnet landet grensen for dobbeltvaksinerte turister med visum.