Amerikanske medier: Det russiske forsvaret har ordre om å invadere

Det russiske forsvaret har ordre om å invadere Ukraina, melder amerikanske medier. Her øver russiske og hviterussiske styrker sammen lørdag. De om lag 30.000 russiske soldatene skulle egentlig reise hjem i helgen, men søndag bekrefter Hviterussland at de forblir i landet. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko jr. / AP / NTB

NTB

USA har pålitelig informasjon om at Russland har gitt sine styrker på grensen til Ukraina ordre om å fortsette invasjonsplanene, melder amerikanske medier.

Etterretningen, som ble innhentet tidligere i uken, førte til at president Joe Biden fredag gikk ut og sa at president Vladimir Putin hadde bestemt seg for å angripe Ukraina, melder The New York Times og CBS med henvisning til offisielle kilder.

Ordren betyr ikke at en invasjon nå er bekreftet, påpekes det, for Putin kan fortsatt endre mening.

Opplysningene viser at om lag halvparten av de mer enn 150.000 russiske soldatene ved Ukrainas grense er kampklare og kan starte et angrep innen få dager, skriver The New York Times.

Deler av styrken antas å være reservister, som kan bli brukt som en okkupasjonsstyrke etter en invasjon. Det ble ikke delt mer fra etterretningen, annet enn at de amerikanske tjenestemennene omtalte den som pålitelig.

Biden møtte søndag sitt nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere den russiske trusselen mot Ukraina. Presidenten er fortsatt i Det hvite hus etter å ha avlyst en reise til hjemstaten Delaware på kort varsel.

Det er ikke opplyst om årsaken til de plutselig endringen i Bidens kalender. Ifølge CNBC er det uvanlig at presidentens reiseplaner endrer seg såpass raskt.

Tidligere søndag sendte USAs ambassade i Russland ut et sikkerhetsvarsel til amerikanske borgere i landet etter angivelige trusler om angrep mot offentlige steder.