Dronning Elizabeth har corona – vil gjennomføre lettere arbeidsoppgaver

NTB

Storbritannias dronning Elizabeth (95) har testet positivt for coronaviruset og har milde forkjølelsessymptomer. Hun har fått tre doser av coronavaksinen.

Dronningens eldste sønn, prins Charles, testet positivt for coronaviruset for andre gang 10. februar, og hans kone hertuginne Camilla noen dager senere. Elizabeth skal ha vært nærkontakt til paret, og det har også blitt meldt om flere coronatilfeller blant de ansatte på Windsor Castle, der dronningen bor.

– Dronningen skal få legetilsyn og følger gjeldende retningslinjer, heter det i uttalelsen.

Helseproblemer

Elizabeth, som nylig feiret 70-årsjubileum på tronen, har hatt flere helseproblemer den siste tiden, uten at det er kjent nøyaktig hva som feiler henne.

Hun har måttet skrinlegge en rekke planer, men var vertinne for flere audienser ved Windsor Castle i forrige uke. Hun ble da fotografert med en stokk som hun støttet seg på.

– Jeg er sikker på at jeg snakker for alle når jeg ønsker dronningen en rask bedring, skrev statsminister Boris Johnson på Twitter. Også flere andre ønsker dronningen god bedring, blant annet helseminister Sajid Javid og Labour-leder Keir Starmer.

Vil fjerne restriksjoner

– Bli frisk snart, skrev Starmer på Twitter.

Nyheten om at dronningen er coronasmittet kommer rett før det er ventet at Johnson vil erklære en slags seier over pandemien, og trolig skal fjerne de gjenværende coronarestriksjonene i landet.

Dronning Elizabeth har et travelt år foran seg, med flere arrangementer for å markere hennes 70 år på tronen. Landsdekkende feiringer for å markere platinajubileet skal holdes i juni.

