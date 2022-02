Macron legger press på Iran om atomavtale

President Emmanuel Macron har lagt press på Iran om å godta forslaget som ligger på bordet for å gjenopplive atomavtalen fra 2015. Foto: Johanna Geron / pool via AP / NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron har oppfordret sin iranske motpart, Ebrahim Raisi, til å gjenopplive atomavtalen fra 2015, opplyser presidentkontoret.

I en halvannen time lang telefonsamtale sa Macron at han mener avtaleforslaget respekterer alle parters vesentlige interesser, noe som kan forhindre en alvorlig atomkrise, og understreket behovet for å skrive under en avtale mens det ennå var tid.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia har sammen med Russland og Kina deltatt i forhandlingene mellom Iran og USA i flere måneder. Målet er å løfte USAs økonomiske sanksjoner mot Iran i bytte mot at Iran legger begrensninger på landets atomprogram.

De neste ukene er regnet som avgjørende for om avtalen fra 2015 kan gjenopplives. USA sier det er gjort stor framgang i forhandlingene og at en enighet er mulig innen noen dager om Iran «mener alvor».

Atomsamtalene er inne i en avgjørende fase, og Irans ledere må nå ta en beslutning, bekrefter Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Vi har kommet langt i forhandlingene i Wien de siste ti månedene. Alle elementene som trengs for å avslutte forhandlingene, ligger på bordet, sa Scholz på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra avtalen som var inngått mellom Iran og de seks stormaktene USA, Russland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Kina og gjeninnførte strenge sanksjoner mot Iran.