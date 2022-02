USA gjentar advarsel om snarlig russisk angrep

NTB

President Joe Bidens øverste sikkerhetsrådgivere sier de fortsatt mener Russland kan angripe Ukraina når som helst, opplyser Det hvite hus.

Søndag blir det derfor nye møter mellom Biden og USAs nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere krisen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Biden følger utviklingen og er orientert om visepresident Kamala Harris' samtaler med allierte på sikkerhetskonferansen i München, opplyser pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus.

Utenriksministrene i G7-landene sier de ikke har sett noen bevis på at Russland har redusert den militære aktiviteten i grenseområdene og at de fortsatt er svært bekymret for situasjonen. Ministrene møttes på sidelinjen av sikkerhetskonferansen lørdag.

Biden sa fredag at han er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina.