Astronomers jakt på «det ukjente» stemplet som «gråsone» og pseudovitenskap

Forskeren som sto i spissen for oppdagelsen av det ukjente objektet Oumuamua har nå lansert et omstridt prosjekt i jakt på det ukjente.

Mens enkelte forskere jubler over prosjektet, så frykter andre at astronomer begynner å bevege seg over i et minefelt av pseudovitenskap i jakt på det paranormale.

Det var en sommerdag i 2021 at astrofysikeren Abraham «Avi» Loeb satt og så på TV. CNN hadde besøk av Nasa-administrator Bill Nelson som snakket om de ferskeste UFO-videoene som nylig hadde blitt frigitt av Pentagon. De valgte å bruke det mindre ladede begrepet UAP, som står for «uidentifisert luftfenomen», til fordel for UFO (uidentifisert flyvende objekt).

«Tror du vi er blitt kontaktet av utenomjordiske?» spurte CNNs reporter. Det ble stille fra Nelson, som er politiker og mangeårig senator, før han omsider sa at «dette må nok forskerne avgjøre».

Fikk en fiks idé

Forsker Abraham «Avi» Loeb står i spissen for det omstridte prosjektet. Bildet er tatt av datteren Lotem Loeb. Les mer Lukk

Da fikk den mangeårige UAP-entusiasten og Harvard-forskeren Avi Loeb en fiks idé og grep sjansen. Rett etter at CNN-sendingen var over sendte han en e-post til NASA-sjef og ledende forsker Thomas Zurbuchen med et freidig forslag: Staten burde finansiere et UFO-studie, og han ønsket å stå i bresjen for det. Få dager senere kom telefonen fra Zurbuchen, som var svært positiv til forslaget. Så ble det som stille i graven, og Loeb hørte aldri noe mer fra Nasa.

Så ringte telefonen fra en helt annen kant.

Silicon Valley-entreprenør Eugene Jhong hadde hørt om Loebs idé og ønsket å tilby en million betingelsesløse dollar i finansiering. Juli 2021 avduket Loeb forskningsprosjektet Galileo Project, oppkalt etter den revolusjonerende astrofysikeren Galileo Galilei, skriver tidsskriftet Science.

Totalt 1,8 millioner dollar skal brukes til forskning på uforklarlig utenomjordisk teknologi. Forskere skal benytte seg av observasjoner gjort med satellitter, samt kamera plassert på toppen av bygninger. Om lag 30 astronomer og ingeniører skal ta del i prosjektet, som har fått svært blandet mottakelse.

Splitter forskersamfunnet

Enkelte applauderer Loeb for å ta tak i et komplisert tema og trå inn i grumsete terreng.

– Et prosjekt som dette hadde vært utenkelig for ti år siden, men han skal ha for å våge og ta det enorme forskningssteget inn i en frustrerende stor gråsone, sier Yale-fysiker Gregory Laughlin.

Andre mener at Loeb risikerer å ødelegge kredibiliteten til astronomer ved å begeve seg inn i pseudovitenskap.

– Her vandrer legitime forskere inn i et svært frynsete område, og jeg tror han vil miste mer enn han kan vinne her, sier Columbia-astrobiolog Caleb Scharf til Science.

Loeb vokste opp på en gård i Israel og har bestandig vært nysgjerrig av natur. Da han knapt hadde bikket 24 sto han med en PhD i plasmafysikk fra Hebrew University of Jerusalem. Kort tid etter fikk han jobb i et prosjekt finansiert av daværende president Ronald Reagans regjering.

Noen få år senere bar reisen videre til prestisjeuniversitet Harvard for å studere astrofysikk, og et par tiår senere er han nå kjent som «Harvard-professoren som snakker om aliens».

Loeb nektet å la Oumuamua ligge.

– Hvis jeg hadde lyttet hadde dette blitt glemt

Han er kjent for å ta tak i kontroversielle tema i rommet, og tok blant annet førersetet i forskningen på det som regnes som det første kjente interstellare objektet, Oumuamua. Det rare sigar-formede objektet ble først oppdaget i 2017, og skal være om lag 400 meter langt. Loeb og forskerne slet med å bli klok på gjesten som passerte solsystemet vårt.

– Oumuamua lyser sterkere enn en komet. Den lyser for sterkt til å være noe naturlig, skriver Loeb i boken sin «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» om oppdagelsen. Leobs teori var at objektet var teknologisk avfall fra en annen sivilisasjon, en teori som ble møtt med stor skepsis.

Leob mener på sin side at forskersamfunnet og astronomiverden er for konservativ, noe som fører til at forskere ikke tør å ta tak i dristige hypoteser.

– Hvis vi hadde lyttet til kollegene våre hadde Oumuamua blitt glemt. Ingen midler hadde blitt gitt til videre forskning av objektet, og vi hadde forblitt like uvitende som forskerne som motarbeidet Galileo, sa Loeb under Golden Webinar in Astrophysics i fjor.

Lover å være forsiktig med ordet «UFO»

Gelileo Projects eneste fokus er leting etter uforklarlige fenomener, og Loeb har engasjert prominente forskere fra en rekke universiteter verden over. Monitorene skal være aktive 24 timer i døgnet og skal fange opp og registrere alt som rører seg rundt oss. Alt fra fugler til asteroider. Bildene kjøres gjennom et program som er i stand til å filtrere ut objekter det drar kjensel på, mens alt annet blir kategorisert som «ukjent» og skal tas videre av forskerne.

Loeb har lovet at ordet «UFO» forblir ubrukt, frem til de faktisk fanger opp noe de på ingen måte kan forklare. Da må objektet være ugjenkjennelig og bevege seg på en måte som ikke er naturlig, eller tidligere sett hos menneskeskapt teknologi.

De mye omtalte UFO-videoen offentliggjort av Pentagon ble fanget opp av militærfly som befant seg over Stillehavet og Atlanterhavet utenfor USAs kyst. Dermed ble dette de naturlige stedene for Loeb og forskerne å ta tak i først.

Video: Se UFO-videoene som ble offentliggjort av Pentagon: