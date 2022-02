Evakuerte fra Øst-Ukraina håper på snarlig retur

Folk venter på å gå om bord i busser som skal frakte dem fra Donetsk i Øst-Ukraina og over til Russland. Men mange håper å kunne reise fort hjem igjen. Flere sivile i Donetsk og Luhansk velger også å ignorere ordren om å evakuere og foretrekker å bli værende der de er.

NTB

Ukrainere som er evaluert fra de opprørskontrollerte regionene i Donbas til Russland, håper de snart kan vende hjem til sine landsbyer.

Elena Sokela var en av dem som fant ut at det var på tide å få sønnen sin i sikkerhet da orden om evakuering kom mens høye eksplosjoner og flyalarmer begynte å bli mer vanlig.

– Vi ville ikke vente til det ble for sent. Bedre å komme seg ut nå, sa den 40 år gamle Sokela ved grenseovergangen mellom Donetsk og Russland, dagen etter at orden om evakuering ble gitt.

Det var en jevn strøm av kvinner og barn med trillekofferter som krysset over grensen på en kald og klar vintermorgen mellom gjerder toppet med russiske flagg.

Sokela har med seg den 16 år gamle sønnen som skal bo hos bestemoren i Russland. Men selv vil hun hjem igjen, helst innen en uke.

Ordre om evakuering

Kvelden før utstedte lederne for de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk ordre til kvinner og barn om å komme seg over til Russland så fort som mulig.

Den fattige industriregionen har vært midtpunktet i flere uker med økende spenning mellom Russland og Vesten, og observatører har meldt om en klar økning i brudd på våpenhvilen mellom Ukrainas militære og separatistene.

Det kan Sokela bevitne. Hun sier at det torsdag var eksplosjoner og «tunge greier» som falt ned i hennes landsby Sjakhtarsk.

USA har kritisert ordren og kalt den et kynisk forsøk fra Moskvas side på å avlede oppmerksomheten fra det Vesten frykter er en nær forestående invasjon.

Få som kommer

Planen som separatistlederne kunngjorde fredag, var at flere hundre tusen mennesker skulle evakueres til Russland. Men journalister ved grenseovergangen sier at det ikke er noen masseflukt.

Ti skolebusser sto tomme og ventet, og det var ingen i 15 telt som var satt opp av det russiske krisedepartementet på russisk side.

Ifølge separatistmyndighetene har mindre enn 20.000 mennesker hittil fulgt orden, av et totalt innbyggertall i området på rundt 3 millioner.

Forbereder seg

Likevel forbereder myndighetene i Rostov-regionen seg på en folkeforflytning. Det er erklært krisetilstand, og mottakssentre er gjort klar for 900.000 mennesker.

Russlands president Vladimir Putin har gitt beskjed om at det skal utbetales et beløp på 10.000 rubler (rundt 1.000 kroner) til hver evakuerte person, og krisedepartementet har satt inn 400 funksjonærer og 150 biler for å ta imot dem som måtte komme.

Den 54 år gamle sykepleieren Ljubov Rodoman er også blant dem som ikke vil bli lenge.

– Jeg skal bare være i Russland i dag og gjøre noen ærender, så drar jeg tilbake senere. Jeg er helsepersonell og vil ikke forlate folk, sier hun.