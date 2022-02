Stoltenberg hedret på München-konferansen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ble lørdag hedret på sikkerhetskonferansen i München for sin innsats for Nato. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

Avtroppende generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, ble lørdag hedret i München for sine mange år som sjef for den transatlantiske alliansen.

Stoltenberg ble tildelt München-konferansens Ewald von Kleist-pris, som ble innstiftet av mannen som sto bak den første sikkerhetskonferansen i München i 1963.

Under tildelingen sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at Stoltenberg alltid har vært en dialogens mann og en forkjemper for det transatlantiske båndet.

– Ingen har gjort mer for den transatlantiske alliansen, sa hun og la til at han utrettelig har arbeidet for samhold i alliansen.

Prisen gis til folk som anses å ha bidratt til konfliktløsning. Blant tidligere mottakere er Henry Kissinger, Helmut Schmidt, Valery Giscard d-Estaing, Joachim Gauck og John McCain. I fjor gikk den til Angela Merkel og året før til FN.