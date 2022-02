Minst 13 døde i uvær i Europa

Kraftige bølger slår inn mot fyret Porthcawl i Wales under stormen Eunice.

NTB

Hundretusener av mennesker er uten strøm i Storbritannia, og minst 13 mennesker er døde i Europa som følge av den kraftige stormen Eunice.

Dødsfall som følge av fallende trær og flygende gjenstander er registrert i Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Tyskland og Polen etter hvert som stormen etterlot seg et dødelig spor tvers over Europa, fra Irland til Polen.

I Storbritannia ble folk bedt om å holde seg innendørs på grunn av faren for at trær kunne velte, og mesteparten av landets jernbanenettverk var stengt på grunn av trær i skinnegangen.

Også i Tyskland, Nederland og Belgia var jernbanen rammet, og det var ingen tog gjennom eurotunnelen fra Brussel og Paris til London. Ferjetrafikken over Den engelske kanal ble også suspendert.

På mange flyplasser i Europa hadde fly store problemer med å lande. Mange måtte omdirigeres, og noen flyplasser ble stengt i perioder. Et Ryanair-fly fra italia ble omdirigert fra Stansted i London helt til Gardermoen.

Storbritannia er verst rammet av strømbrudd, og 400.000 husholdninger mistet strømmen. Utpå ettermiddagen lørdag var 200.000 fortsatt uten lys. I Polen er 194.000 hjem rammet av strømbrudd.

Kraftigste vindkast noensinne

Stormen er en av de verste som har rammet Storbritannia siden 1987. Det var første gang det ble utstedt rød alarm for London, og på Isle of Wight på sørkysten ble de sterkeste vindkastene noensinne i britisk historie registrert, med en hastighet på 196 kilometer i timen (55 sekundmeter).

Tre personer mistet livet i Storbritannia, blant dem en kvinne som døde da et tre falt på bilen hennes i London, og en mann som ble truffet av bygningsrester i Liverpool.

Trær veltet ned i gata i Sudbury i Sør-England som følge av stormen Eunice.

I byen Wells styrtet et kirketårn i bakken, og i London ble en del av taket på O2-arenaen skrellet av fredag, og over hele landet foregikk det lørdag rydding av nedfalne trær og reparasjon av ødelagte tak.

Den britiske værtjenesten Met Office varslet om mer vind i Sør-England og Wales lørdag, mens is og snø kan skape problemer lenger nordover.

Stormflo og kranvelt

I Tyskland, der stormen fikk navnet Zeynep, var de fleste fjerntogene stanset nord for Dortmund, og langs kysten ble det registrert stormflo. I Bremen veltet en 55 meter høy kran.

Tre mennesker døde i stormen i Tyskland, to av dem i Steinfurt-distriktet ved grensa til Nederland, der en bil kjørte på et tre i veibanen, og en annen rullet rundt, trolig tatt av vinden. En tredje mann døde i Niedersachsen da han forsøkte å reparere et tak.

I Nederland er det registrert minst fire døde. Deler av taket på stadionet til fotballklubben ADO i Haag ble blåst bort, og i Ypres i Belgia døde en britisk pensjonist da han kjørte ut i en kanal.

I Danmark, der stormen fikk navnet Nora, ble det registrert vind med orkans styrke og mange nedfalne trær.

Det tyske meteorologiske instituttet DWD meldte at stormen ville nå sin fulle styrke gjennom natten, og det ble lørdag registrert vind med styrke 162 kilometer i timen (45 sekundmeter) ved fyret Weser på nordkysten.