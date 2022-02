Kronprinsesse Victoria og prins Daniel avkrefter skilmisserykter

Den svenske kronprinsessen Victoria og hennes ektemann, prins Daniel, rykker nå ut i sosiale medier for å stanse spekulasjoner om at de skal gå fra hverandre.

«I vanlige tilfeller kommenterer vi ikke rykter og spekulasjoner. Men for å beskytte familien vår ønsker vi en gang for alle å gjøre det klart at ryktene som nå sprer seg er helt ubegrunnede», skriver det svenske kongehuset på sin nettside lørdag formiddag.

Bakgrunnen for at de ser seg nødt til å gå offentlig ut og avkrefte en forestående skilsmisse, er rykter som skal ha florert i lengre tid, blant annet at de skal ha bestemt seg for å ta en pause i forholdet, skriver Expressen.

Kronprinsparet giftet seg i 2010.

– En veldig massiv ryktespredning



Den svenske kronprinsesse Victoria og hennes ektemann, prins Daniel har lagt ut dette innlegget på nettsiden til det svenske kongehuset. Les mer Lukk

Tidligere har Dagens Opinion rapportert om ryktespredningen rundt kongefamilien, men uten å gå konkret inn på hva det dreide seg om.

– Det er ingen sannhet i ryktene. Vi benekter ryktene på spørsmålene fra seriøse medier. Det er en veldig massiv ryktespredning. Vi forstår at flere forskjellige rykter sprer seg. Dette er uvanlig og noe vi ikke har vært borti før, sier informasjonssjefen i det svenske kongehuset, Margareta Thorgren, til svenske medier.